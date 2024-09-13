Ученые назвали причину крупнейшего вымирания в истории Земли

Ученые из Университета Бристоля в Великобритании назвали причину Великого пермского вымирания. Оно случилось 252 миллиона лет назад и считается самым масштабным в истории нашей планеты.

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Исследование показало, что вымирание было связано с событием Эль-Ниньо. Переизбыток углекислого газа в атмосфере привел к климатическому сдвигу, который стал причиной исчезновения 90% всех существовавших тогда видов. Результаты помогают лучше понять, как текущее потепление может повлиять на циклы Эль-Ниньо и Ла-Нинья.

В пермском периоде на Земле существовал суперконтинент Пангея. Он был покрыт густыми лесами, где рептилии соседствовали с амфибиями и тучами насекомых. В океанах обитали наутилусы со спиральными панцирями, костистые рыбы и акулы.

Затем начались извержения вулканов в Сибири, и в атмосферу попало огромное количество углекислого газа. Также в атмосферу испрялись богатые угольные пласты.

Анализ древних отложений показал, что западная часть океана Панталасса (предшественника Тихого) изначально была теплее восточной. Но разница стала исчезать по мере того, как климат потеплел в конце пермского периода. Аналогичные события наблюдаются сегодня при Эль-Ниньо.

Ученые пришли к выводу, что изменения климата в пермском периоде привели к серии очень сильных и продолжительных Эль-Ниньо. На суше эти явления усилили и без того растущую жару. Леса погибли первыми, из-за чего в атмосфере стало накапливаться еще больше углекислого газа.

Затем стала расти и температура океана. В тропиках она достигла 40 градусов Цельсия, что находится за пределами выживаемости большинства живых существ, сообщает Science.

Ученые определили, что концентрация СО2 в атмосфере во время Великого вымирания достигала 2500 частей на миллион (ppm). Сегодня они составляют 419 ppm, однако темпы выбросов пока не снижаются.

«Нашей цивилизации нужна стабильность, а мы создаем гигантскую нестабильность в системе Земли», – отметили авторы.

Ранее ученые исследовали причины ордовикского вымирания 443 млн лет назад. Оно оказалось связано с глобальным потеплением.