Спутник снял похожие на взрыв бомбы облака

Пожар «Лайн» в Калифорнии создал облака, похожие на взрыв бомбы. Об этом сообщает CNN.

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По словам экспертов, в зоне пожаров сформировались пирокучевые облака. Они формируются за счет интенсивного тепла, поглощают большое количество дыма и пепла от пожаров, которые их образуют, из-за чего становятся темными.

Именно их сфотографировал спутник Landsat-8 (совместный проект по сбору данных NASA и Геологической службы США). Облака были окружены дымом, который на спутниковом снимке выглядит светло-коричневым или желтовато-коричневым.

В ночь на 13 сентября северное сияние появилось в нескольких частях России. Оно озарило небо Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской областей и Карелии. Также его смогли увидеть в Подмосковье, Нижегородской области, Татарстане, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях, на Ставрополье и в нескольких других регионах.