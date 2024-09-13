Обнаружен источник прошедшего по Земле в 2023 году сейсмического «гула»

Ученые раскрыли источник таинственного сейсмического сигнала, который в сентябре 2023 года зафиксировали станции мониторинга от Арктики до Антарктиды. Это был не грохот, характерный для землетрясений, а монотонный гул только с одной частотой колебаний. Сигнал продолжался в течение девяти дней.

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Его первоначально классифицировали как USO – неопознанный сейсмический объект. Дальнейшие исследования показали, что он возник после мощного оползня в отдаленном фьорде Диксон в Гренландии.

Объем сошедшего камня и льда оценили в 10 тысяч олимпийских бассейнов. Оползень обрушился в воду, вызвав 200-метровую волну. Она продолжала плескаться в закрытом фьорде девять дней, совершив примерно 10 тысяч колебаний.

Ученые отметили, что волна была намного выше цунами 2004 года в Индонезии и 2011 года в Японии. Она в два раза превысила лондонский Биг-Бен и стала самой крупной на Земле с 1980 года.

Событие произошло в безлюдном месте, и над восстановлением его подробностей работала команда из более чем 60 ученых, представлявших 40 научных учреждений из 15 стран мира. Они проанализировали сейсмические данные, спутниковые снимки и данные мониторинга уровня воды, а также провели компьютерное моделирование.

Результаты показали, что к обрушению привела цепь событий, начавшаяся за десять лет до самого события. Оползень спустился по очень крутому леднику в узкий овраг, а затем упал в замкнутый фьорд. Негативную роль сыграло глобальное потепление – горный ледник истончился и больше не мог удерживать массу породы.

Ученые подчеркнули, что изменение климата впервые спровоцировало сейсмическое событие с глобальными последствиями. Оползень в Гренландии вызвал колебания Земли и породил сейсмические волны, которые распространились по всему земному шару в течение часа. С дальнейшим потеплением такие события могут стать более частыми и мощными, сообщает Science.

Ранее ученые предупредили, что цунами может грозить Лондону. Его причиной может стать затонувший корабль Судного дня.