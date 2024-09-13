Ученые выяснили, какой стороной чаще падает подброшенная монета

Международная группа ученых под руководством коллег из Амстердамского университета определила, что шансы на выпадение орла или решки при подбрасывании монеты не совсем равны. Вероятность падения монеты той же стороной, что и в начале, может быть немного выше 50%. Об этом сообщает англоязычное издание ArsTechnica.

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Согласно классической теории вероятности, шансы на выпадение орла или решки при подбрасывании монеты одинаковы. Однако в 2007 году известный американский статистик Перси Диаконис предположил, что из-за мелких колебаний в направлении вращения монеты, шансы на то, что она упадет той же стороной, которой была брошена, могут быть несколько выше 50%. Он предполагал, что этот дисбаланс может достигать 1%.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые провели эксперимент, который стал самым масштабным в своем роде. В нем приняли участие 48 человек, которые в общей сложности совершили 350 757 подбрасываний монеты. Каждый бросок был записан на видео.

Результаты эксперимента подтвердили наличие перевеса в пользу того, чтобы монета упала той же стороной, что и была подброшена. Однако исследователи не обнаружили значительного увеличения шансов на выпадение орла или решки.

За это открытие научный коллектив был удостоен Шнобелевской премии. Шнобелевскую премию, которую также иногда называют Антинобелевской, ежегодно вручают в Массачусетском университете за самые необычные и забавные научные достижения.