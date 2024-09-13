Археологи оспорили теорию насильственного вторжения кочевников в Испанию

Исследователи подставили под сомнение теорию о том, что воинские группы со «степным» генетическим компонентом, происходящие из Восточной Европы, насильственно вытеснили мужское население Пиренейского полуострова около 4,2 тысяч лет назад.

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Согласно данным, которые археологи получили с помощью радиоуглеродного датирования, переселенцы не истребляли местное население, а сосуществовали с уже значительно сократившимися по естественным причинам общинами. Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

Переход от позднего медного века к раннему бронзовому в Центральной и Западной Европе сопровождался масштабными социальными потрясениями около 2200 гг. до н. э. Они были связаны с миграцией народов из степей Северного Причерноморья. Распространенная теория гласит, что миграция сопровождалась насильственным завоеванием местного населения.

Испанские ученые с помощью радиоуглеродного анализа датировали человеческие кости из погребений на юго-востоке современной Испании. В ходе исследования археологи проанализировали около 450 костей людей, захороненных в гробницах медного века и раннего бронзового века в Альмерии, Мурсии, Гранаде, Хаэне, Севилье и Эворе. Анализ показал, что, скорее всего, изменения в погребальных ритуалах на юго-востоке Иберии были быстрыми. Это подразумевает, что численность местного населения сократилась к 2200 гг. до н. э.

Исследователи наблюдали пик числа захороненных в период 2550–2400 гг. до н. э., за которым последовало резкое падение в 2300–2250 гг. до н. э. Авторы интерпретируют эти данные с демографической точки зрения.

«Вероятно, жители юго-восточной Иберии были очень немногочисленными к периоду около 4,3-4,2 тысяч лет назад, как раз перед прибытием популяций с новыми генетическими компонентами, обозначенными как "степные". Люди со степным происхождением, появившиеся на юго-востоке Иберии около 2200-2000 гг. до н. э., просто смешались с небольшими местными группами или заняли необитаемые районы», — говорит Рафаэль Мико из Автономного университета Барселоны.

Авторы работы также ссылаются на предыдущие археогенетические исследования, которые не подтверждали резкое сокращение численности мужчин, что было бы логично в случае насильственного завоевания.

Таким образом, результаты исследования опровергают теорию о насильственном завоевании Пиренейского полуострова жителями степей. Вероятно, жители южной Иберии уже были немногочисленны в конце медного века и смешивались с группами степного происхождения без масштабного вторжения.

Тем не менее группа исследователей подчеркивает, что необходимы более высокоточные радиоуглеродные датировки и генетический анализ человеческих образцов из захоронений позднего медного века и самых ранних захоронений бронзового века.