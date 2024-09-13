Samsung выпустила смартфон дешевле 9 000 рублей

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M05, стоимость которого ниже 9 тыс. руб. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Новинка оснащена 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. На экране также имеется U-образный вырез, в котором разместили селфи-камеру с разрешением 8 Мп. Основная камера на 50 Мп дополнена вспомогательным датчиком глубины на 2 Мп и светодиодной вспышкой.

За производительность Samsung Galaxy M05 отвечает бюджетный чип MediaTek Helio G85. В смартфоне также имеется 4 ГБ оперативной и встроенный накопитель на 64 ГБ с возможностью расширения памяти с помощью microSD.

Среди прочих характеристик отмечается наличие фирменной прошивки One UI 6.0 на базе операционной системы Android 14, которую Samsung обещает обновлять на протяжении двух лет, а также поддерживать смартфон патчами безопасности в течение четырех лет. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 25 Вт.

Samsung Galaxy M05 в Индии оценили в 8 тыс. рупий (около 8,6 тыс. руб.).