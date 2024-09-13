Российские ученые нашли способных к передвижению «грибоживотных»

Сотрудники заповедника «Курильский» на Кунашире обнаружили способные передвигаться миксомисцеты, больше известные как слизевики, говорится на сайте организации.

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Эти микроорганизмы могут совмещать в себе черты грибов и животных.

«На первый взгляд, миксомисцелы напоминают небольшие грибы, вырастающие на гнилой древесине. Но только на первый взгляд. Неладное заподозрил шведский миколог Элиас Магнус Фриз, когда это гриб от него убежал. Он положил в шляпу-цилиндр древесную щепку со слизистым налетом, а утром следующего дня обнаружил, что грибок покинул щепку, вылез на край цилиндра и там созрел», — отметили ученые.

По словам специалистов, в своей активной фазе миксомисцет существует как плазмодий, способный медленно перемещаться в поисках пищи и запоминать пути к ней. В период размножения он формирует плодовое тело и распространяет споры.

Ранее сообщалось, что специалисты из Корнелльского и Флорентийского университетов научили вешенку степную управлять пятиногим роботом. Во время экспериментов гриб посылал электрические импульсы, которые заставляли устройство двигаться. В результате робот вприпрыжку смог дойти до ультрафиолетовых лучей.