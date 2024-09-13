В России показали iPhone 16 Pro в эксклюзивном корпусе из русского золота

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила эксклюзивную коллекцию кастомизированных iPhone 16 Pro и Pro Max, украшенных драгоценными материалами. Об этом говорится на сайте производителя.

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Устройства выпущены ограниченным тиражом по 16 экземпляров каждой модели. Коллекция Art&Gold включает модели Paramount, Duomo и Symphony.

Самая дорогая модель под названием Duomo предлагается от 637 тыс. руб. до 4,88 млн руб. в зависимости от модели, объема памяти и материалов. Задняя панель устройства выполнена из 24- или 18-каратного белого золота и украшена объемным узором с готическим логотипом производителя.

Модель Symphony украшена 24- или 18-каратным золотом и параметрическим узором на основе архимедовой спирали, а в центре расположен логотип Apple. Для ее создания использовалось красное золото в особом оттенке — Desert Gold, который напоминает цветовую опцию Desert Titanium от Apple. Отмечается, что красное золото часто называют русским, потому что оно ассоциируется с российской ювелирной промышленностью. Стоимость этой модели достигает 4,78 млн руб.

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Версия Paramount также выполнена из 24- или 18-каратного золота и украшена объемным узором в стиле ар-деко с логотипом производителя. Стоимость этой версии в максимальной модификации обойдется в 4,56 млн руб.