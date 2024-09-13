Google научила ИИ превращать заметки пользователей в подкасты

В Google NotebookLM появились подкасты, созданные ИИ. Эта экспериментальная функция позволяет пользователям превращать свои заметки и документы в подкасты, которые ведут ИИ-персонажи.

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Новая функция использует Gemini от той же Google для создания «аудиоконспектов» материалов, предоставленных пользователем. С помощью Audio Overview пользователи могут вводить документы по широкому кругу тем, а приложение будет генерировать диалог в стиле подкаста между двумя ведущими. Они не только кратко излагают содержание, но и вступают в разговор.

Протестировав функцию, пользователи обнаружили, что ведущие ИИ убедительно ведут беседу, сочетая «неформальный и игривый» язык. Однако склонность ИИ к случайным «причудам», таким как написание слов по буквам, подчеркивают текущие ограничения инструмента, пишет The Verge. Так, один из собеседников назвал платину «блестящим металлом».

Чтобы познакомиться с этой новой функцией, пользователи могут перейти к ней через справочник Notebook в правом нижнем углу экрана NotebookLM и выбрать опцию «Audio Overview».