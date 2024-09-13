Представлен бюджетный проектор Xiaomi с выводом картинки на 110 дюймов

Xiaomi представила бюджетный проектор Redmi Projector 3, который может проецировать изображение диагональю от 55 до 110 дюймов. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Проектор имеет разрешение 1080p и яркость 260 люмен CVIA, а также оснащен ToF-сенсором и алгоритмами ИИ для автоматической фокусировки и калибровки изображения, что обеспечивает быструю и точную настройку. Также отмечается наличие двух встроенных динамиков мощностью по 5 Вт.

Благодаря прошивке HyperOS устройство поддерживает функции Smart TV, а управление настройками возможно как локально, так и через мобильное приложение.

В новинке используется процессор Amlogic T950D4, дополненный 1,5 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Для подключения к источникам сигнала предусмотрены порты HDMI и USB, а также возможность беспроводной трансляции контента по Wi-Fi. Вес проектора составляет 1,44 кг.

В Китае Redmi Projector 3 оценили всего в 999 юаней (около 12,7 тыс. руб.). О доступности устройства за пределами КНР не сообщается.