Представлен бюджетный проектор Xiaomi с выводом картинки на 110 дюймов

Представлен дешевый проектор Xiaomi с выводом картинки на 110 дюймов
Xiaomi представила бюджетный проектор Redmi Projector 3, который может проецировать изображение диагональю от 55 до 110 дюймов. Об этом сообщает портал GizmoChina.
Проектор имеет разрешение 1080p и яркость 260 люмен CVIA, а также оснащен ToF-сенсором и алгоритмами ИИ для автоматической фокусировки и калибровки изображения, что обеспечивает быструю и точную настройку. Также отмечается наличие двух встроенных динамиков мощностью по 5 Вт.
Благодаря прошивке HyperOS устройство поддерживает функции Smart TV, а управление настройками возможно как локально, так и через мобильное приложение.
В новинке используется процессор Amlogic T950D4, дополненный 1,5 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Для подключения к источникам сигнала предусмотрены порты HDMI и USB, а также возможность беспроводной трансляции контента по Wi-Fi. Вес проектора составляет 1,44 кг.
В Китае Redmi Projector 3 оценили всего в 999 юаней (около 12,7 тыс. руб.). О доступности устройства за пределами КНР не сообщается.