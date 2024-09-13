В США рассказали о большом значении миссии Polaris Dawn

В новых скафандрах SpaceX, которые были успешно испытаны в ходе миссии Polaris Dawn, в будущем люди будут гулять по Луне и Марсу. Об этом пишет ArsTechnica.

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Американское издание заметило, что первый выход в открытый космос совершил в 1965 году советский космонавт Алексей Леонов. С тех пор в открытый космос выходили 263 человека из десятков стран, однако только сейчас это впервые сделали космические туристы.

«А теперь представьте, где SpaceX и этот скафандр могут оказаться через 14 лет. Первая ракета Falcon 9 претерпела четыре крупных изменения, увеличив свою грузоподъемность более чем вдвое. То же самое произойдет и с этим скафандром. Несложно представить себе мир, в котором десятки людей стартуют на Starship и совершают аналогичные выходы в открытый космос на [околоземной] орбите. Будущие версии этих скафандров почти наверняка будут использоваться на Луне, а однажды и на Марсе», — говорится в публикации.

12 сентября в 13:12 по московскому времени туристы миссии Polaris Dawn открыли люк корабля Crew Dragon и успешно начали выход в открытый космос. Члены коммерческого экипажа стали первыми в мире туристами, совершившими выход в открытый космос.

11 сентября находящийся на низкой околоземной орбите корабль Crew Dragon миссии Polaris Dawn достиг рекордной высоты 1400,7 километра. Так высоко люди не оказывались с 1972 года, когда США совершили последний пилотируемый полет к Луне.

10 сентября SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находится экипаж туристической миссии Polaris Dawn.