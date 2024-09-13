iPhone 16 Pro оказался таким же мощным, как компьютеры и планшеты Apple

В сети появились результаты тестирования чипсета Apple A18 Pro, установленного в iPhone 16 Pro Max, они оказались сопоставимы с производительным M1, который используется в ноутбуках компании. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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Отмечается, что используемые в iPhone 16 и 16 Pro чипы A18 и A18 Pro соответственно имеют схожую производительность, однако Pro-версия оснащена дополнительным графическим ядром и контроллером USB 3. В бенчмарке Geekbench флагманская модель набирает 3409 баллов в тесте Single-core и 8492 балла в Multi-core. Это примерно на 15% больше, чем у A17 Pro в iPhone 15 Pro, и на 30% быстрее, чем у A16 Bionic в iPhone 15, что соответствует заявлениям Apple.

Примечательно, что чип Apple A18 Pro догнал по уровню производительности Apple M1, первый ARM-чип компании для Mac, который позже был использован в iPad. Так, журналисты из 9to5Mac провели 10 тестов iPad Air M1 и обнаружили, что средний результат M1 в Multi-core составляет 8351 балл.

Apple представила iPhone 16 и iPhone 16 Pro 9 сентября. В продажу новинки поступят 20 сентября.