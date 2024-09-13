В России рекордно обесценился iPhone 15 Plus

Представленный осенью 2023 года iPhone 15 Plus с большим экраном подешевел в России более чем на 30%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

Когда iPhone 15 Plus появился на российском рынке, его цена составляла 140 тыс. руб. Сейчас же можно найти предложения от 85 тыс. руб. и ниже, а средняя цена на этот смартфон составляет около 100 тыс. руб., что на 30% меньше первоначальной стоимости.

Цена на iPhone 15 Pro зависит от нескольких факторов: цвета корпуса, объема памяти, количества и типа поддерживаемых SIM-карт, а также от региона, для которого смартфон предназначен. Обычно самые доступные по цене — это модели для американского рынка, которые не поддерживают физические SIM-карты, предлагая только eSIM.

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iPhone 15 Plus оснащен большим 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с пиковой яркостью 2000 нит и частотой обновления 60 Гц. Смартфон также предлагает современный вырез Dynamic Island, разъем USB-C вместо Lightning и двойную камеру с основным датчиком на 48 Мп и сверхширокоугольным модулем на 12 Мп.