Лед Антарктиды оказался на грани рекордного таяния

Морской лед, окружающий Антарктиду, второй год подряд находится на грани достижения рекордного зимнего минимума, сообщает The Guardian со ссылкой на данные ученых Австралийского партнерства по антарктической программе.

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В 2023 году в состоянии морского льда произошла резкая перемена: покров вокруг континента разрушался в течение шести месяцев подряд, зимой его площадь сократилась на 1,6 миллиона квадратных метров по сравнению со средним многолетним показателем. Ученые предполагают, что аналогичная ситуация повторится и в 2024 году, поскольку 7 сентября объем льда оказался даже меньше, чем в тот же день 2023 года.

«Речь идет о невероятных экстремальных событиях. Прошлый год был возмутительным, теперь ситуация повторяется», — прокомментировал исследователь морского льда в Университете Тасмании, доктор Уилл Хоббс.

Ранее ученые Университета Калифорнии в Сан-Диего пришли к выводу, что таяние полярных льдов на Земле может повлиять на смену скорости вращения планеты и привести к изменению мирового времяисчисления. Уже в 2029 году человечеству впервые придется сократить, а не увеличить продолжительность суток, уверены специалисты.