Названа дата анонса новых флагманских планшетов Samsung

Стала известна дата презентации новых флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S10 Plus и Ultra.

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По последним утечкам, мероприятие запланировано на 26 сентября в Европе и вскоре после этого устройства поступят в продажу. Об этом сообщил известный инсайдер Роланд Квандт и есть вероятность, что глобальный запуск, включая США, состоится в тот же день.

Интересно, что Samsung может отказаться от 11-дюймовой базовой модели, сосредоточившись на более крупных Tab S10 Plus и Ultra.

По слухам, новые планшеты оснастят процессорами MediaTek Dimensity 9300 Plus вместо привычных Snapdragon, что станет значительным шагом для компании.

Ожидается также, что дизайн устройств будет похож на предыдущие модели, но с улучшениями вроде антибликового покрытия экрана для лучшей видимости на солнце.

Кроме того, ходят разговоры о появлении специальной ИИ-кнопки на новых клавиатурах и чехлах, что намекает на глубокую интеграцию функций искусственного интеллекта.