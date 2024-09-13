Вышла версия ChatGPT, способная «размышлять» на уровне доктора наук

Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта под названием o1, которая способна «размышлять» на уровне доктора наук.

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Это первая в серии моделей «рассуждения», предназначенных для решения более сложных задач быстрее, чем человек. Вместе с o1 была выпущена и упрощенная версия o1-mini.

Модель o1 стала чуть ближе к искусственному интеллекту, напоминающему человеческий. Она превосходит предыдущие версии в написании кода и решении многошаговых проблем, хотя и работает медленнее и обходится дороже, чем GPT-4o.

OpenAI называет релиз «предварительным», подчеркивая раннюю стадию развития технологии.

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Доступ к o1 уже получили пользователи ChatGPT Plus и Team, а пользователи Enterprise и Edu получат его на следующей неделе.

Планируется также предоставить доступ к o1-mini всем бесплатным пользователям ChatGPT. Модель обучалась с использованием нового алгоритма оптимизации и специализированного набора данных, что позволяет ей использовать «цепочку мыслей» для поэтапного решения задач.