Ученые нашли новое объяснение прямохождению человека

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили новое объяснение прямоходящести человека, связанное с редкой костью в колене – латеральной фабеллой.

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В исследовании, опубликованном в Proceedings of the Royal Society B, ученые изучили наличие фабеллы у 93 видов приматов и пришли к выводу, что она встречается у большинства приматов, но практически отсутствует у гоминоидов, к которым относятся люди, шимпанзе и гориллы.

Тем не менее, у человека фабелла может развиваться иначе, что может объяснять эволюционный переход к прямоходящести.

Доктор Майкл Бертхауме, один из авторов исследования, предположил, что изменение функции фабеллы могло помочь ранним предкам человека, таким как австралопитеки, начать ходить на двух ногах.

Это открытие может дать новое понимание того, как у человека развились особенности, позволившие ему стать прямоходящим, в отличие от других приматов, у которых фабелла почти всегда развивается в паре (медиальная и латеральная). У людей, однако, встречается только латеральная фабелла.

Исследователи предполагают, что такой «разрыв» в развитии костей может быть проявлением экзаптации — когда существующая часть тела начинает использоваться для новой функции, в данном случае для поддержки бипедализма.