Шнобелевская премия-2024: голуби-наводчики и пьяные черви

В Гарвардском университете прошла 34-я ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии. В лидеры выбились десять необычных исследований и явлений: от пьяных червей до млекопитающих, дышащих через анус.

Шнобелевскую премию мира получил психолог Беррес Скиннер, который в 1940-х проводил эксперименты по использованию голубей для управления траекториями полета ракет. По его задумке, птиц нужно было размещать внутри носового обтекателя боеприпаса. Приз за ученого получила дочь Джули.

Премию в области ботаники вручили Джейкобу Уайту и Фелипе Ямасите, которые нашли доказательства того, что некоторые растения способны имитировать форму искусственных «сородичей» из пластика, находящихся рядом.

Премию по анатомии получила Марджолайн Виллемс с коллегами, которые задались научным вопросом: вьются ли волосы на головах большинства людей в северном полушарии в том же направлении, что и у жителей южного полушария.

Приз в области физиологии отдали Таканори Такебе и его команде, которые обнаружили, что многие млекопитающие способны дышать через анус.

Премию по вероятности присудили более полусотне ученых, многие из которых – студенты, которые утверждают на основании теории и более 350 тысяч проведенных экспериментов, что при подбрасывании монета, как правило, приземляется на ту же сторону, которая была сверху в начале.

Приз в области медицины получили Ливен Шенк, Тахмин Фадай и Кристиан Бюхель, которые продемонстрировали, что поддельные лекарства, вызывающие болезненные побочные действия, могут быть более эффективны, чем нейтральное плацебо.

Премию по физике получил Джимми Лиао, заявивший, что мертвая форель способна плавать против течения. А в области физики отметили группу ученых, которые утверждают, что черви умеют пьянеть от алкоголя. Они также разработали метод использования хроматографии для трезвых и пьяных червей.

В области демографии премию получил автор исследования, который обеспокоился, не упускают ли демографы важные детали в своей работе. Он обнаружил, что многие долгожители жили или живут в местах, где плохо велись записи о рождениях и смертях, и предположил, что статистика по «сверхдолгожителям» может быть искажена либо случайно, либо намеренно – самими пожилыми людьми, чтобы обмануть пенсионные ведомства.

Еще двое ученых были награждены Шнобелевской премией по биологии посмертно. Фордайс Эли и Уильям Э. Петерсен в 1940-х годах проводили эксперименты, в рамках которых взрывали бумажные пакеты рядом с кошкой, стоявшей на спине коровы. Так они хотели выяснить, как и когда парнокопытные теряют свое молоко. Премию получили потомки исследователей, пишет NewSientist.

В прошлом году лауреатами премии стали ученые, пересчитавшие волосы в ноздрях трупов, инженеры, разработавшие «стэнфордский туалет», и социологи, принуждавшие людей смотреть вверх.