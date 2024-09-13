iPhone 16 Pro получил новый модем

Благодаря новому модему Qualcomm Snapdragon X75 в iPhone 16 Pro значительно улучшилась производительность 5G-связи, пишут СМИ.

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По данным SpeedSmart, этот модем обеспечивает до 26% более высокую скорость загрузки в сетях 5G по сравнению с предыдущими моделями. Ранние тесты показали увеличение скорости загрузки в среднем на 23,7% у основных американских операторов связи: Verizon, AT&T и T-Mobile.

Пользователи Verizon получили самый значительный прирост — 26,4%,. Новый модем iPhone 16 Pro не только увеличивает скорость загрузки, но и повышает скорость передачи данных на 22,1%, а средние показатели превышают 30 Мбит/с.

В дополнение к лучшему 5G все модели iPhone 16 теперь поддерживают Wi-Fi 7.