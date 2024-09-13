Apple показала свое первое изображение, сгенерированное ИИ

Apple показала своё первое изображение, сгенерированное ИИ
Apple представила первый публичный пример изображения, сгенерированного ИИ, из грядущей iOS 18. На нем изображена очаровательная мультяшная иллюстрация собаки Крейга Федериги, Бейли. Это дебют функции Image Playground.
Иллюстрация с Бейли в праздничной шляпе и с праздничным тортом была создана Федериги для своей жены в честь дня рождения собаки. Это изображение примечательно тем, что оно является первой ИИ-иллюстрацией компании, опубликованной за пределами рекламных материалов и ключевых презентаций продуктов, пишет Wired.
Image Playground, входящий в набор инструментов искусственного интеллекта Apple в iOS 18, предлагает пользователям генерировать изображения, вводя описания, выбирая фотографии или выбирая из предварительно загруженных примеров. Пользователи также могут выбрать один из трех стилей: Иллюстрация, Эскиз и Анимация.