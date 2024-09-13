NASA разработает новое время для Луны

NASA приступает к созданию Координированного Лунного Времени (LTC). Программа Space Communication and Navigation (SCaN) занимается разработкой системы времени для Луны, которая будет опираться на среднее значение атомных часов на Луне, аналогично тому, как рассчитывается Всемирное координированное время (UTC) на Земле.

Точное местоположение атомных часов на Луне еще не определено. Исследования показывают, что часы на поверхности Луны будут «тикать» быстрее на несколько микросекунд в день. NASA и партнеры исследуют математические модели, которые будут наилучшими для установления лунного времени.

Хотя разница в 56 микросекунд может показаться незначительной, она имеет значение при расчете расстояний в космосе. Для объектов, движущихся со скоростью света, это время достаточно для преодоления расстояния примерно в 168 футбольных полей.