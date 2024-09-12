Ученый высказался о возможном взрыве звезды T Северной Короны

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачёв рассказал о возможном взрыве звезды T в созвездии Северная Корона.

«Взрыв может быть действительно в сентябре, а может быть и через год или два года. Нет никакой гарантии, что это будет прямо в ближайшие дни», — заявил эксперт в беседе с ОТР.

По словам специалиста, данный космический объект является двойной звездой, у которой отмечаются мощные вспышки c интервалом в несколько десятков лет.

В момент, когда соседняя тусклая звезда напитывается от другой «топливом» на своей поверхности, происходит взрыв, добавил учёный.

«И такое ощущение, будто действительно там, где ничего не было, вдруг появилась новая звезда. Звезда такого типа наблюдалась два раза в истории, причём первый раз в XIX веке, а второй в 1946 году», — сказал Богачёв.

Ранее доктор физико-математических наук Игорь Чашей заявил, что жители столицы смогут наблюдать северное сияние каждый месяц.