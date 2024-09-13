В России разработали модуль квантовой связи для смартфонов

«Микрон», ведущий производитель российской микроэлектроники, совместно с компанией QRate, Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и при поддержке АО «Центр исследований и разработок» (ЦИР) разработали уникальный прототип программно-аппаратного комплекса, который позволяет использовать технологию квантового распределения ключей в любых пользовательских устройствах. Это первая российская разработка, обеспечивающая полноценную защиту информации как в отдельных приложениях, так и во всей сетевой мобильной инфраструктуре. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «Микрон».

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Совместное решение «Микрона», ЦИР, QRate и МФТИ включает квантовую сеть, которая обеспечивает генерацию и передачу криптографических ключей между территориально распределенными выделенными сегментами сети. С помощью выработанных ключей организуется полно-связанная защищенная сеть, состоящая из мобильных устройств пользователей с установленным специальным программным обеспечением для реализации защищенных коммуникаций.

Программно-аппаратный комплекс, разработанный по заказу ЦИР, состоит из алгоритма распределения ключей QRate, смарт-карты на базе защищенного отечественного микроконтроллера «Микрона» и программного обеспечения для смартфона, разработанного МФТИ. Смарт-карта с предраспределенным квантово-защищенным мастер-ключом выполняет диверсификацию и выдачу производных сессионных ключей на пользовательское устройство (смартфон), что гарантирует безопасность связи. Специализированный мессенджер, установленный на смартфоне, во время передачи данных между абонентами включает сквозное шифрование с использованием производных сессионных ключей.

Начальник отдела Радиофотоники НИЦ Телекоммуникаций МФТИ, доктор физико-математических наук Степан Андреев сообщил, что сертификация комплекса запланирована на конец 2025 года. Однако решение уже сейчас готово к тестовой эксплуатации и отработке коммерчески-востребованных сценариев для корпоративного сектора.