Apple модернизировала внутреннюю конструкцию iPhone 16 и 16 Plus, что значительно упростило процесс замены батареи. В официальном пресс-релизе компании подчеркивается, что устройства были "переработаны" для легкой сервисной замены батарей, а также для повышения производительности и улучшения теплоотвода. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

На мероприятии, посвященном запуску новых устройств, Apple акцентировала внимание на новом дизайне iPhone 16, который способствует более высокой и стабильной производительности. В частности, компания обновила материнскую плату, централизовав размещение чипов и оптимизировав окружающую его архитектуру. Именно оптимизация внутренних компонентов, как пишет 9to5Mac, и способствовала упрощению замены батареи.

До этого в сети появлялась информация о том, что Apple планирует упростить замену аккумуляторов iPhone с помощью обновленной технологии электрически индуцированного отклеивания. Однако, пока неясно, стало ли именно это ноу-хау причиной упрощенной замены батареи. Об этом станет известно позже, когда появятся первые отчеты о вскрытии новинок.

Почему не стоит переходить на iPhone 16 Pro

Предполагается, что Apple решила упростить замену аккумуляторов для удовлетворения требований нового закона Евросоюза. ЕС в 2025 году планирует обязать производителей смартфонов сделать замену аккумуляторов в смартфонах простой и доступной для пользователей.