Компания SpaceX впервые в истории вывела туристов в открытый космос

Американская космическая компания SpaceX впервые в истории вывела в открытый космос туристов. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что первыми туристами в открытом космосе стали двое американцев, которые присутствовали на борту корабля Crew Dragon. Оба туриста не являются профессиональными космонавтами. Специально для них внутри корабля были установлены специальные поручни, а также Skywalker — особая лестница, на которой туристы стояли во время выхода в открытый космос. При этом кабина Crew Dragon подвергалась разгерметизации, из-за чего экипажу пришлось надевать скафандры.

Первым в открытый космос вышел глава компании Shift4 Payments миллиардер Джаред Айзекман. Он находился в открытом космосе более 10 минут, высунувшись по пояс из кабины корабля. После него на Skywalker вышла инженер Сара Джиллас, которая также пробыла в открытом космосе около 10 минут.

«Дома у нас всех много работы, но отсюда — мир кажется идеальным», — заявил Айзекман.

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