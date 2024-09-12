Пользователи сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов Microsoft

Пользователи из разных стран сообщают о масштабных сбоях в работе сервисов Microsoft, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете.

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По данным сервиса, за последний час на работу Microsoft 365 поступило 24300 жалоб. В частности, пользователи отметили проблемы в работе таких сервисов, входящих в состав базового пакета, как Outlook, Teams, Store.

Согласно данным Downdetector, в основном со сбоями столкнулись жители США. Так, Хейли из Кентукки пожаловалась, что не может войти ни в одну из систем, Аманда Стоквелл из Миссури сообщила, что у нее не работают Outlook и Teams.

Эмили Брэнд из Индианы сообщила, что не смогла войти в Outlook ни в какой форме — учетные данные отклоняются. Вместе с тем, добавила она, чат Teams работает, OneDrive в порядке.