Что такое TF-карта и чем она отличается от microSD

На рынке существует множество разных форматов памяти, но самыми популярными считаются microSD и TF-карты, хотя о последних слышно не так часто. Портал makeuseof.com рассказал, что такое TF-карты и чем они отличаются от SD/microSD.

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Что такое TF-карта

TF — это сокращение от бренда TransFlash. Motorola и SanDisk представили этот формат внешнего накопителя в 2004 году как конкурента SD-карт. А те были популярны на ранних цифровых камерах и других устройствах с портативными хранителями. SD-карты отличались большими размерами и низкой скоростью записи данных. TF-карты, соответственно, получили меньшие габариты и более высокую скорость записи при точно таком же функционале.

По факту, вы почти наверняка пользуетесь TF-картами в повседневной жизни, просто под другим названием — microSD. Да, TF и microSD — это одно и то же. В 2004 году, когда Motorola и SanDisk запустили TF-карты, они вышли на рынок как самостоятельный продукт, поддерживавший все те же устройства, что и SD. Чуть позже организация SD Card Association решила стандартизировать названия носителей, из-за чего TF стало microSD.

Чем TF отличается от microSD

Между TF и microSD нет никакой разницы, они взаимозаменяемы. Если у вас где-то завалялась TF-карта, но ваш смартфон поддерживает только microSD, вы можете смело вставить в него TF. Стандарт передачи данных один и тот же — у TF-карт нет какого-то специфического слота.

Что такое UFS-карта

UFS — гораздо более свежая разработка в мире карт памяти. Стандарт Universal Flash Storage впервые появился в 2011 году. Он опережает SD и microSD по производительности и скорости передачи данных, что делает UFS привлекательной опцией для требовательных устройств. Они особенно практичны на цифровых камерах и портативных игровых консолях, которым нужна высокая скорость чтения и записи информации.

Минус UFS в том, что формат требует другого интерфейса. UFS-карту нельзя просто вставить в устройство, поддерживающее microSD — она не будет работать. К счастью, многие премиальные устройства имеют нативную поддержку формата. Например, смартфоны и планшеты Samsung выходят со слотом UFS с 2020 года.