Найдена пара черных дыр, которая оказалась на грани столкновения

Ученым удалось зафиксировать вероятность столкновения двух черных дыр, которые расположены относительно близко к Солнечной системе. Обнаружить такое явление позволил космический телескоп «Хаббл», сообщает Universe Today.

Соответствующей информацией поделилась сотрудница Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института в Кембридже Анна Триндаде Фалькао.

Как отмечается, объекты находятся «относительно близко» к Земле — примерно на расстоянии в 800 млн световых лет. Подчеркивается, что все черные дыры принадлежат отдельной галактике. Они находятся в процессе слияния. Специалист заявила, что столкновение черных дыр может произойти через 100 млн лет.

Ранее сообщалось, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал несколько галактик, которые приняли необычную форму вопросительного знака.