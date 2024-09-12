Консорциум Unicode утвердил восемь новых эмодзи. Они станут доступны пользователям смартфонов и компьютеров с внедрением версии 16.0 стандарта Unicode в операционные системы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В число новых эмодзи вошли изображения арфы, лопаты, кляксы, отпечатка пальца, корнеплода, дерева без листьев, флага Сарка, острова в проливе Ла-Манш и уставшего лица с мешками под глазами. Последний смайлик, согласно опросам проекта Emojipedia, является самым ожидаемым в 2024 году. Многие пользователи соцсетей выразили свое восхищение новым лицом с мешками под глазами, которое, по их мнению, идеально отражает их состояние после бессонной ночи.

Консорциум Unicode подтвердил выпуск версии 16.0 и сообщил, что общее количество символов увеличилось до 154 998. Новые эмодзи начнут появляться в операционных системах в течение следующих нескольких месяцев и в течение всего 2025 года.

Консорциум Unicode – это некоммерческая организация, зарегистрированная и базирующаяся в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Ее основная цель – поддерживать стандарт Unicode, который был разработан с целью замены существующих схем кодирования символов.