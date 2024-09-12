Ученые зарегистрировали прогнозируемое повышение геомагнитной активности, на Земле началась магнитная буря, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По информации института, степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G2 ("умеренно") по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, изменение геомагнитной обстановки началось около 6 часов утра по московскому времени, когда скорость солнечного ветра скачком выросла с 350 до примерно 450 км/с. Второй скачок до примерно 530 км/с произошел около 12 часов и привел к повышению геомагнитной активности до G1.

Ранее на сайте лаборатории публиковались данные о том, что очередное облако плазмы ударит по Земле почти со стопроцентной вероятностью и, по прогнозу, магнитная буря начнется в четверг вечером.

О вспышках на Солнце

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.