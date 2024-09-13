100-летнее исследование указало на ошибочность теории Большого взрыва

Инженер из Университета штата Канзас Лиор Шамир опубликовал результаты так называемого наблюдательного исследования. Оно ставит под сомнение обоснованность популярной теории Большого взрыва и подтверждает теорию вековой давности.

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Как сообщает Phys.org, Лиор Шамир решил проверить теорию "уставшего света". Она была выдвинута столетие назад и является альтернативой теории Большого взрыва. Обе теории описывают предполагаемый процесс рождения Вселенной.

Сообщается, что доцент кафедры компьютерных наук в своей работе использовал изображения, полученные при помощи трех телескопов. Всего были изучены снимки более чем 30 000 галактик. Ученый измерял так называемое красное смещение этих галактик в зависимости от их удаленности от Земли.

"Красное смещение - это изменение частоты световых волн, испускаемых галактикой, которое астрономы используют для оценки скорости галактики", - объясняет исследователь.

Полученные результаты подтверждают вековую теорию "уставшего света", ставя под сомнение теорию Большого взрыва.

"В 1920-х годах Эдвин Хаббл и Джордж Леметр обнаружили, что чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется от Земли, - объясняет Шамир. - Это открытие привело к теории Большого взрыва, предполагающей, что Вселенная начала расширяться около 13,8 миллиарда лет назад. Примерно в то же время выдающийся астроном Фриц Цвикки предположил, что галактики, которые были дальше от Земли, на самом деле не двигались быстрее".

По версии Цвики, красное смещение, наблюдаемое с Земли, происходит не из-за движения галактик, а из-за того, что фотоны света теряют свою энергию, путешествуя в пространстве. Согласно теории "уставшего света", красное смещение - это не более чем световая иллюзия. Чем дольше свет движется, тем больше энергии он теряет. Поэтому кажется, что галактики, которые находятся дальше от Земли, движутся быстрее.