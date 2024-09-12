В Госдуме рассказали, в каком случае россиян могут лишить Google и iCloud

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что сейчас властям США невыгодно лишать россиян доступа к сервисам Google и облачному хранилищу Apple (iCloud). Однако это может измениться в случае эскалации украинского кризиса, считает депутат.

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12 сентября вступил в силу очередной пакет санкций США. Под запрет попало предоставление России услуг IT-поддержки, облачных услуги для ПО по управлению предприятием, а также софта для проектирования и производства.

На фоне санкций свою работу в РФ остановили сервис Notion и конструктор сайтов Wix, а Google сообщила об отключении в России облачного сервиса BigQuery с 9 сентября. Сообщалось, что другие облачные сервисы - Google Workspace (включает электронную почту, сервисы Docs, Drive и другие) и Google Cloud - продолжат работу.

Горелкин отметил, что в последнее время россиян пугали «баном в Google, iCloud, Zoom» из-за «довольно вольной трактовки» санкций США. Депутат подчеркнул, что все меры касаются только продуктов для бизнеса - и лишь в части облачных вычислений, проектирования и консультирования. Он добавил, что у большинства ушедших сервисов есть достойные российские аналоги.

«Но при этом нужно понимать: риск того, что санкции дотянутся до гражданского сектора, будет крепнуть с каждым днем», - считает Горелкин.

По его словам, для США важна работа iCloud и Google в России, так как это «неиссякаемый источник интереснейшей информации» о гражданах страны. Однако запрет может быть введен «молниеносно», если украинский кризис «вступит в более острую фазу».