На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Впервые с начала сентября ученые зарегистрировали вспышку высочайшего класса Х на Солнце, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"12 сентября в 12:43 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X1.3/SF (S16E87) продолжительностью 20 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", - говорится в сообщении.

По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, мощность вспышки не является рекордной в текущем цикле солнечной активности и "расположение вспышки на солнечном диске почти полностью исключает возможность прихода к Земле плазмы или частиц от взрыва".

Согласно мониторингу космической погоды ИПГ, после вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу земли достиг R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).

Кроме того, в четверг ученые зарегистрировали еще три вспышки класса М - М5.0, М1.2/N и М2.7/SF.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.