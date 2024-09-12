Какие интернет-сервисы ушли из России с 12 сентября

12 сентября в силу вступает новый указ властей США на запрет предоставления ряда услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России. Сам документ выпустил в июне американский Минфин. На фоне этого ряд компаний решили перестать оказывать свои услуги в России с этой даты.

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Так, платформа онлайн-досок Miro заявила об отключении платных профилей российских пользователей. 14 августа она сообщила своим клиентам, что блокировка будет происходить на основании IP-адресов, а у них будет месяц для сохранения данных с досок, сообщал Forbes. Вместе с тем бесплатные профили продолжат свою работу.

Разработчик ПО для маркетологов Hubspot также решил отключить аккаунты пользователей из России. Как сообщал vc.ru, она заявила пользователям, что с 12 сентября обязана прекратить оказание услуг россиянам и российским компаниям.

Такое же решение принял сервис для управления проектами ClickUp. Как писала «Компьютерра» со ссылкой на письмо сервиса, 12 сентября доступ для всех российских клиентов закроется. Она советовала заранее переносить рабочие задачи на аккаунты клиентов из других юрисдикций, а также экспортировать данные.

О блокировке платных и бесплатных аккаунтов накануне также предупредил конструктор сайтов Wix. Как писал vc.ru, все сайты клиентов снимут с публикации.

Отметим, что некоторые сервисы решили прекратить свои услуги еще до вступления в силу новых санкций. В частности, с 9 сентября в России не работает облачный сервис для big data от Google под названием BigQuery. Свои облачные системы решила отключить и корпорация Microsoft — они не работают со 2 сентября.

Также уйти решил созданный в России конструктор сайтов Ecwid, американский сервис для создания и редактирования заметок Notion, а летом перестал предоставлять услуги Slack.