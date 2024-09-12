Расшифрована древнейшая карта мира с вавилонской таблички

Исследователи расшифровали вавилонскую табличку, которую считают древнейшей известной картой мира. Ее возраст оценивают в 2600-2900 лет.

© Мир 24

Артефакт известен как Imago Mundi (в переводе с лат. – «Картина мира»). Он был создан в эпоху, когда Вавилонская империя стала мировым лидером в области математики, архитектуры, культуры и других областей науки. Представители этой цивилизации создали усовершенствованную систему счисления и сформулировали функциональную теорию планет, используя геометрию для наблюдений за Юпитером.

Карту обнаружил в 1882 году известный археолог Ормуз Рассам при раскопках в Сиппаре – древнем вавилонском городе на территории современного Ирака. Но в течение почти 150 лет артефакт пролежал забытым в коробке с другими находками. Его заново открыли только 29 лет назад.

На табличке изображена круглая карта с фрагментами клинописи. Ученые определили, что на ней изображена Месопотамия – историческая область Ближнего Востока.

Город окружали два круга с надписью «горькая река». По мнению исследователей, они обозначали границу известного вавилонянам мира, за пределами которого начинались неизведанные земли. Клинописный текст обозначал названия городов и племен, живших там, включая Ассирию, Дер и Урарту.

В правом нижнем углу таблички ученые обнаружили треугольники. По их словам, они «почти наверняка» представляли собой горы. Клинописный текст обозначал эту область как «место, где не видно солнца». Возможно, древние вавилоняне во время путешествий по реке видели далекие горы, находящиеся далеко за пределами известного им мира, и обозначили их на карте.

Артефакт также отразил веру вавилонян в мифических существ, таких как крылатые кони, морские змеи, люди-скорпионы и люди-быки. Считалось, что они живут в разных регионах страны.

Новые данные, полученные учеными Британского музея, показали, что в клинописном тексте также говорится о «разрушенных городах... за которыми наблюдает Мардук». В вавилонской мифологии Мардук был богом Созидания и покровителем Вавилона. Он также почитался как бог справедливости, сострадания, целительства и магии, сообщает The Daily Mail.

«Древняя вавилонская карта дала нам потрясающее представление о многих аспектах мышления месопотамцев», – отметили авторы научной работы.

Ранее ученые установили дату постройки ворот Иштар в Вавилоне. Для этого они провели анализ образцов глиняных кирпичей.