Названы пять самых надежных и больших телевизоров

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших телевизоров, которые гарантированно прослужат как минимум несколько лет.

Открывает список Xiaomi TV A Pro 55 (2025) стоимостью от 39,5 тыс. руб. Эксперты называют эту модель лучшим вариантом с крутым экраном, стереодинамиками на 20 Вт, звуком и удобной операционной системой Google TV, которая удобнее и проще в использовании, чем Android TV.

Следом идет LG 55UR78006LK. При цене от 48,1 тыс. руб. предлагает 55-дюймовый DLED-экран с поддержкой HDR10 Pro, процессором для оптимизации качества изображения и функцией 4K Upscalling. Устройство работает под управлением операционной системы webOS 23 с поддержкой большинства стриминговых платформ.

Тройку лидеров замыкает Samsung UE55CU7100U по цене от 51,3 тыс. руб. Эта 55-дюймовая модель с LED-дисплеем имеет поддержку HDR10+ и работает под управлением фирменной ОС Tizen с системой рекомендаций Smart Hub, своим каталогом приложений и поддержкой Google Meet.

В топ-5 также попали Hisense 55E7KQ Pro и TCL 55C845, которые продаются от 58,7 и 78,3 тыс. руб.