Миллиардер совершил первый в мире коммерческий выход в открытый космос

Собственный выход в открытый космос в ходе миссии Polaris Dawn совершил и профинансировал 41-летний миллиардер Джаред Айзекман, основатель компании электронных платежей Shift4, сообщает телеканал Sky News.

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Выход состоялся на высоте 700 км.

Экипаж, говорится в сообщении, "полагался исключительно на свои тонкие скафандры, разработанные SpaceX" и состоял из четырех человек: сам Айзекман, 50-летний пилот Скотт Потит, подполковник ВВС США в отставке, 30-летняя Сара Гиллис и 38-летняя Анна Менон, старшие инженеры компании SpaceX.

Айзекман отказался назвать сумму, которую заплатил за возможность выйти в открытый космос, но, как предполагает телеканал, сумма составила сотни миллионов долларов, включая постройку корабля Crew Dragon (примерно 55 миллионов долларов) и места для себя и других членов экипажа.