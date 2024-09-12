Amazon случайно раскрыл информацию о новом бюджетном смартфоне Samsung

Amazon Индия случайно раскрыла информацию о новом бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M05, хотя официального анонса устройства еще не было.

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Благодаря утечке известно, что Galaxy M05 станет значительным улучшением по сравнению с моделью M04, выпущенной два года назад.

Galaxy M05 получит процессор MediaTek Helio P85, который заметно мощнее, чем чипсет Helio P35 в предыдущей версии. Также устройство получит 6.7-дюймовый HD+ дисплей — больше, чем у его предшественника.

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И хоть смартфон будет предлагаться с 4 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенной памяти, что немного разочаровывает, камера новинки заметно улучшится. Основная получит сенсор на 50 Мп (вместо 13 Мп у M04), а фронтальная камера — 8 Мп (вместо 5 Мп).

Емкость батареи останется прежней — 5000 мАч, но добавится поддержка быстрой зарядки на 25 Вт (против 15 Вт у Galaxy M04). Также Galaxy M05 будет поставляться с предустановленной Android 14 и получит два обновления операционной системы и четыре года патчей безопасности.