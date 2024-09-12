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Пользователи пожаловались на ломающее экраны обновление Windows 11

Компания Microsoft выпустила обновление Windows 11 24H2, которое должно было улучшить работу дисплеев благодаря поддержке технологии HDR, однако вместо этого пользователи столкнулись с различными проблемами. Об этом сообщает портал MSPoweruser.

Пользователи пожаловались на ломающее экраны обновление Windows 11
© Microsoft

Согласно источнику, после обновления компьютер одного из пользователей форума Reddit стал выбирать второй монитор в качестве основного, а попытки изменить настройки сбрасываются после каждой перезагрузки устройства. Также при запуске игр в полноэкранном режиме появляются черный экран и задержка.

Другой пользователь на форуме Microsoft сообщил о проблемах с черным экраном при переключении между приложениями с помощью Alt+Tab после обновления. Оба экрана гаснут примерно на 5 секунд, прежде чем вернуться в нормальное состояние. Обновление драйверов Nvidia и BIOS никак не решило проблему.

Решения проблемы пока нет. Тем не менее пользователям 24H2 предлагается обновить драйверы, вернуться на 23H2 или переустановить Windows. Среди прочего встречаются советы проверить кабели и настройки дисплея, а для удаления драйверов дисплея использовать программу Display Driver Uninstaller.

На данный момент Windows 11 24H2 находится на стадии предварительного релиза. Предполагается, что Microsoft исправит все известные баги к выпуску стабильной сборки.

Наука и техника
Microsoft