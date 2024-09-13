Недорогой Samsung Galaxy A06 приятно впечатлил своей автономностью

Смартфон Samsung Galaxy A06 приятно удивил своей автономностью в тестировании, проведенном редакцией GSMArena.

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Модель выдержала 13 часов и 50 минут активного использования, что ставит её наравне с флагманским Samsung Galaxy S24 Ultra, который показал всего на одну минуту меньший результат.

Galaxy A06 значительно опередил своего предшественника Galaxy A05, превзойдя его по автономности на целых 2.5 часа.

Также он оказался более долгоиграющим по сравнению с моделями Redmi 13, Redmi Note 13 и Samsung Galaxy A25, несмотря на идентичные аккумуляторы емкостью 5000 мАч.

© GSMArena

Однако стоит отметить, что Galaxy A15 всё же показал лучший результат, продержавшись 15 часов и 28 минут.

Напомним, что Galaxy A06 оснащен чипсетом Helio G85, 6.7-дюймовым IPS-дисплеем и поддерживает проводную зарядку мощностью до 25 Вт.