Huawei выпустила складную клавиатуру для ПК и смартфонов

Huawei представила складную Bluetooth-клавиатуру BOW, которая совместима с ПК, смартфонами и планшетами.

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Новинка сертифицирована как «DESIGN FOR HUAWEI», что означает ее адаптацию для устройств компании, включая флагманский смартфон Mate XT.

Клавиатура будет доступна в красном и черном цветах и поступит в продажу 20 сентября по цене $42.

Одной из особенностей BOW является ее магнитный дизайн, который позволяет клавиатуре автоматически складываться. Устройство весит 126 граммов и имеет толщину всего 11 мм, что делает его удобным для переноски.

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Клавиатура поддерживает множество операционных систем, включая HarmonyOS, Android, iOS, Windows и macOS. Она также оснащена миниатюрным тачпадом (кроме iOS).

Huawei обещает до 20 часов работы на одном заряде.