В России создали ИИ-систему для борьбы с мошенниками

В пресс-службе Института искусственного интеллекта AIRI сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) разработали систему на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая определяет признаки синтетического голоса, используемого телефонными мошенниками.

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Современные технологии позволяют создавать такие голоса, которые трудно отличить от настоящих, но новая разработка российских ученых учитывает контекст и голосовые данные для повышения точности распознавания.

По словам руководителя научной группы AIRI Олега Рогова, система адаптируется к новым типам угроз и может существенно повысить безопасность от атак с подменой голоса. Технология эффективнее аналогов, разработанных ранее в Южной Корее и Франции, и может использоваться для борьбы с мошенничеством и повышения безопасности систем голосовой аутентификации.