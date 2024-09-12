В России создали ИИ-систему для борьбы с мошенниками

В пресс-службе Института искусственного интеллекта AIRI сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) разработали систему на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая определяет признаки синтетического голоса, используемого телефонными мошенниками.
Современные технологии позволяют создавать такие голоса, которые трудно отличить от настоящих, но новая разработка российских ученых учитывает контекст и голосовые данные для повышения точности распознавания.
По словам руководителя научной группы AIRI Олега Рогова, система адаптируется к новым типам угроз и может существенно повысить безопасность от атак с подменой голоса. Технология эффективнее аналогов, разработанных ранее в Южной Корее и Франции, и может использоваться для борьбы с мошенничеством и повышения безопасности систем голосовой аутентификации.