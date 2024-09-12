«Роскосмос» предлагал NASA помощь с кораблем Starliner

«Роскосмос» предложил NASA свою поддержку в связи с проблемами, возникшими с пилотируемым кораблем Starliner, аналогично тому, как американские коллеги оказали помощь в ситуации с российским кораблем «Союз МС-22». Об этом сообщил ТАСС генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

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Глава госкорпорации напомнил о нештатной ситуации с «Союзом МС-22», которая произошла в декабре 2022 года, когда американская сторона без колебаний предложила свою помощь для спасения экипажа.

«В этой ситуации мы поступили аналогично, хотя абсолютно точно уверены, что американская сторона гарантированно сможет выйти из этой ситуации самостоятельно», — отметил Борисов на пресс-конференции.

Из-за проблем с двигателями экипажу Starliner в лице астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниты Уильямс пришлось остаться на МКС, где они пробудут до февраля 2025 года, прежде чем вернутся на Землю на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Представители NASA же сообщали в ходе пресс-конференции, что «космический корабль Starliner компании Boeing справился почти со всеми задачами своего первого испытательного полета с командой на борту (Crew Flight Test, CTF)».