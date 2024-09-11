Стало известно о предложении помощи от Роскосмоса NASA

Роскосмос предлагал NASA свою помощь в ситуации с пилотируемым кораблем Starliner, как американские коллеги в свое время помогли в ситуации с российским кораблем "Союз МС-22". Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

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Борисов напомнил о нештатной ситуации, произошедшей с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" в декабре 2022 года - тогда, по его словам, американские коллеги, не задумываясь, предложили помощь в спасении экипажа.

"В этой ситуации мы поступили аналогично, хотя абсолютно точно уверены, что американская сторона гарантированно сможет выйти из этой ситуации самостоятельно", - сказал Борисов на пресс-конференции.

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Глава Роскосмоса добавил, что космос - опасная среда, где может случиться все что угодно.

"Иметь запасной вариант всегда необходимо. Поэтому то, что мы тесно работаем вместе, это залог надежности, устойчивости функционирования станции. Это дорогого стоит, это накапливалось годами, очень жаль это будет когда-то потерять", - отметил Борисов, подчеркнув, что госкорпорация будет делать все возможное, чтобы сохранить этот опыт.

Корабль Boeing Starliner был запущен корпорацией Boeing 5 июня - это был его первый пилотируемый запуск. На борту корабля находились астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Первоначально планировалось, что они пробудут на МКС 8 дней и вернутся 14 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок. В итоге NASA приняло решение вернуть астронавтов на Землю в феврале 2025 года, а корабль спустить в беспилотном режиме - он приземлился в ночь на 7 сентября.

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". Специалисты ракетно-космической отрасли провели исследования и пришли к выводу, что "Союз МС-22" был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.