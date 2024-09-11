"Союз МС-26" с новым международным экипажем пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-26", который был запущен с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса.

На корабле на МКС прибыл экипаж 72-й долговременной экспедиции МКС. В него вошли космонавты Роскосмоса Иван Вагнер (пятый спецкор ТАСС на МКС) и Алексей Овчинин, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Планируется, что экипаж проведет на орбите 202 дня и вернется 1 апреля 2025 года. На полугодовую миссию запланировано выполнение 42 научных экспериментов, из которых три проводятся впервые. Как ранее рассказывал Овчинин, речь идет об экспериментах в области медицины, биологии, дистанционного зондирования Земли и некоторых других - в том числе будет продолжаться работа с 3D-биопринтером на станции.

Кроме того, в декабре космонавты Овчинин и Вагнер совершат выход в открытый космос - им предстоит установить спектрометр для эксперимента "Монитор всего неба" на внешней поверхности модуля "Звезда".