В РАН ожидают, что облако плазмы почти со 100%-ной вероятностью дойдет до Земли

Вечером 12 сентября на Земле ожидается магнитная буря, очередное облако плазмы ударит по Земле с вероятностью 99,9%. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

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По расчетам лаборатории, магнитная буря начнется около 22 часов, а ее пик ожидается в 3-4 часа ночи, когда до планеты дойдет плотное ядро облака. Сила бури ожидается умеренной — уровень 1-2 по 5-балльной шкале (вероятность такого сценария около 70 %). Примерно 15 % составляет возможность бури уровня 3 и выше. Такую же вероятность имеют сценарии более слабого удара.

Высока вероятность появления полярного сияния даже в средних широтах.

"Если первый удар придется на интервал времени между 19 и 22 часами по Москве, то стоит, как минимум, попробовать взглянуть на небо", — говорится в сообщении лаборатории.

2 сентября сообщалось, что индекс солнечного цикла, показывающий запасенную в звезде энергию, против всех прогнозов достиг практически рекордных для XXI века значений. Более высокие уровни солнечной активности в XXI веке фиксировались только в 2000-2001 годах на пике 23-го цикла активности.