Установлен новый рекорд по числу людей на орбите

Побит рекорд по числу людей, одновременно находящихся на околоземной орбите, после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-26" с тремя членами экипажа в космосе оказалось 19 человек - больше, чем когда-либо в истории.

Помимо российских космонавтов Ивана Вагнера (спецкор ТАСС), Алексея Овчинина и астронавта NASA Дональда Петтита, на орбите сейчас находится экипаж 71-й долговременной экспедиции МКС - космонавты Олег Кононенко (спецкор ТАСС), Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Трейси Дайсон, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, а также их коллеги Барри Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие на станцию в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner.

На борту китайской орбитальной станции "Тяньгун" вахту сейчас несут тайконавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу. Кроме того, в космосе сейчас находится экипаж коммерческой миссии Polaris Dawn - американцы Джаред Айзекман, Скотт Потит, Сара Джиллис и Анна Менон.

Прошлый рекорд был установлен в мае 2023 года: тогда из-за пересменки на китайской станции было шесть тайконавтов вместо трех, и общее число людей на околоземной орбите составило 17 человек.