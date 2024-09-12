Два американских туриста впервые в истории вышли в открытый космос

Два американских космических туриста вышли в открытый космос с борта орбитального корабля. Это первый в истории частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов, сообщили в компании, ответственной за подготовку миссии.

Четыре туриста отправились в полет на американском многоразовом корабле Crew Dragon. В космический вакуум вышли миллиардер Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис. В состав экипажа также вошли отставной полковник ВВС США Скотт Потит и медик Анна Менон.

Процедура выхода стартовала в 13:12 по московскому времени, когда корабль находился на высоте более 700 км над Землей. Ожидается, что выход продлится около двух часов. Для подготовки к операции кабину корабля разгерметизировали, а экипаж надел на себя скафандры.

Полет был запланирован на декабрь 2021 года, но его неоднократно переносили. Полет туристов продлится пять дней. Они проведут 36 научных экспериментов, касающихся влияния космоса и радиации на состояние человеческого организма.

Пуск ракеты-носителя с космическим кораблем был проведен с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Старт откладывали трижды.