Держите эти предметы как можно дальше от смартфона: почему ломается техника

В сервисных службах в один голос говорят, что есть определенные предметы, которые лучше держать подальше от телефона. Из-за них смартфоны часто ломаются.

Не держите никогда гаджет рядом с ключами. Это касается любых острых предметов. Не кладите смартфон и ключи в один карман или в один отсек сумки.

Кроме того, не кладите под чехол телефона деньги или банковские карты. Гаджет из-за этого перегревается, и аккумулятор выходит из строя. Иногда телефон может взорваться от перегрева.

Ранее проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко рассказал, что зарядка гаджетов под подушкой чревата возгоранием. По его словам, в таком случае ухудшается циркуляция воздуха, что приводит к перегреву устройства. Как отметил эксперт, зарядка гаджета при низких температурах замедляет химические процессы в аккумуляторе, что ведет к снижению емкости и производительности.

До этого IT-эксперт Артем Геллер объяснил, что россияне растеряны из-за проблем с YouTube, а VPN-сервисы пытаются нажиться на отчаянии людей. Они, как утверждает специалист, из-за притока новых пользователей повышают цены на свои услуги.