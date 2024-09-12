Android начнет блокировать приложения, установленные не из Google Play

Компания Google разработала новый инструмент — API Play Integrity — который усложнит установку пиратских приложений на Android-смартфонах.

© Ferra.ru

API предназначен для предотвращения установки модифицированных или неавторизованных версий приложений, особенно тех, которые скачаны не из официального магазина Google Play.

Работая на уровне системы, Play Integrity API проверяет, откуда было установлено приложение, не было ли оно изменено и используется ли оно на подлинном устройстве.

Если API обнаружит какие-либо аномалии, например, измененные приложения или несанкционированные действия, он может ограничить доступ к приложению и предложить пользователю скачать его с официального источника.

© Android Police

Этот инструмент поможет разработчикам бороться с пиратством, мошенничеством и несанкционированным доступом к приложениям, предоставляя больше возможностей для контроля за безопасностью.

Таким образом, Google делает шаги к тому, чтобы закрыть «окно» для установки приложений не из Google Play. А это, в свою очередь, постепенно уменьшает возможности для кастомизации Android.